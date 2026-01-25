任期満了に伴う志布志市の市長選挙が25日に告示され、現職と新人のあわせて4人が立候補しました。 志布志市長選挙に立候補したのは、届け出順に、 ▼現職で3期目を目指す下平晴行さん ▼新人で元副市長の武石裕二さん、 ▼新人で元市議会議員の隈元香穂子さん、 ▼新人で合同会社代表社員の尖信一さん の4人で、いずれも無所属です。 志布志市長選挙の投票日は来月1日で、即日開票されます。 ・ ・ ・