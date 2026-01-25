ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が２５日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は、注目を浴びている個性派ダンサー集団「ＣＹＢＥＲＪＡＰＡＮＤＡＮＣＥＲＳ（サイバージャパンダンサーズ）」を特集した。メンバーのＹＵＹＵは規格外のセレブぶりが紹介された。吉村は「実家は麻布のペントハウスです。マンションおよそ５世帯分にあたるペントハウスがご実家という