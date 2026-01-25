ナイツの塙宣之が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」を更新し、「『ＴＨＥＷ』について、ナイツ塙が本音で話します」と題した動画をアップした。動画の冒頭、「今更？という感じですけど」と自虐しつつ、１カ月半前の女性芸人No.１決定戦について語り始めた。大会では審査員を務めた霜降り明星・粗品の言動が話題を呼んだが、これについて塙は「粗品はまず完璧に仕事をやり遂げたというのが一つ。