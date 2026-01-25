ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は終日、安定板が装着された25日、12Rで決勝戦が行われ、末永和也（26＝佐賀）が逃げ切って1着。7代目チャンプとなった。見せ場はつくった。前回覇者の茅原悠紀（38＝岡山）は最終日9R後に行われたスタート特訓では2本ともスローからの進入だったが、決勝戦のスタート展示、本番では3カドを選択。全速戦を仕掛けたものの、イン末永には届か