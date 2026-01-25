埼玉・八潮陥没事故で県が提示した補償内容についての満足度、不満の理由埼玉県八潮市で昨年1月に県道が大規模陥没した事故で、県による金銭補償の対象となった周辺住民に共同通信がアンケートを実施したところ、回答した世帯の7割が補償内容に不満を抱いていることが25日までに分かった。発生から28日で1年たつが、下水から発生した硫化水素の臭いによる健康被害や、土地などの資産価値下落を懸念する住民が多く、生活再建は見