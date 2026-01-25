自宅前で雪かきをする女性＝25日午後、福井市強い冬型の気圧配置の影響で、25日も各地で大雪が続いた。未明から早朝にかけ、石川県の小松市や白山市などと、鳥取市に「顕著な大雪に関する気象情報」が発表された。金沢市では午前6時までの6時間に、観測史上最大となる37センチの雪が降った。気象庁は26日も北日本を中心に大雪になる所があるとして、引き続き警戒を呼びかけた。気象庁によると、冬型の気圧配置は西日本から次第