男性７人組・ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）のソンフン（２３）が、ミラノ・コルティナ冬季五輪で聖火ランナーを務めることになったと２４日、所属事務所のＢＥＬＩＦＴＬＡＢが明かした。ソンフンはミラノ・コルティナ冬季五輪の公式スポンサー・サムスン電子の推薦により、参加が決まったという。ソンフンはデビュー前、フィギュアスケートの韓国代表候補選手として活躍。昨年からは大韓体育会広報大使を務め、大衆とスポ