任期満了に伴う岐阜市長選挙が25日告示され、現職と新人合わせて2人が立候補を届け出て選挙戦が始まりました。立候補したのは、届け出順に無所属・新人で共産党が推薦する社会福祉法人理事長の大須賀しづかさん(66)と、自民・立憲などが推薦する無所属で現職の柴橋正直さん(46)です。大須賀しづか氏：「市政のあり方、何をするかがとても大事だと考えました。市民の力を信じて一緒に取り組む、これが大事だと思います」柴橋正