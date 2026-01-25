[1.24 U23アジア杯決勝 日本 4-0 中国 ジッダ]今大会の最優秀GKに輝いた。U-21日本代表GK荒木琉偉(G大阪)は今大会出場5試合で1失点。「大会を通して1失点という結果がこの賞につながった。だけど、1失点にできた要因は僕だけじゃない。(市原)吏音を中心にDFラインや、フィールドプレーヤーのおかげでもある。感謝したい」と思いを語った。AFC U23アジアカップ決勝で相まみえたのは中国。5バックを敷きながら、強烈なカウンター