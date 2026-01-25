元サッカー日本代表の内田篤人氏が25日、都内で行われたイベント「未来へのキックオフ〜Jリーグと考える気候変動〜 by 東急不動産」に出席した。昨年5月にJリーグは東急不動産と気候アクションパートナー契約を締結して、気候変動問題の解決や地域活性化を共通目標に様々な取り組みを行っている。昨今の気候変動による屋外スポーツ競技への影響は避けられない問題になっており、特に夏場の異常気象は深刻で、開催日程などを見