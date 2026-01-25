マカオに行ってスマートフォン（スマホ）でフォトウォークしないか？ という、願ってもない誘いを受け、写真を撮りに行ってきた。機材はOPPOが12月に発売した新製品「FIND X9」。同社フラグシップスマホ、Xシリーズの最新版だ。スウェーデンのプロ向けカメラの老舗、ハッセルブラッド（ハッセル）と共同開発したカメラがウリ。あのハッセルがスマホに入ったということもあって、公式オンラインショップ価格も、税込み14万9800円