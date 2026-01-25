25日朝、群馬県藤岡市の山林で火事があり、自衛隊のヘリコプターも加わって消火活動を行いましたが燃え続けています。警察や群馬県などによりますと、25日午前8時すぎ、群馬県藤岡市上日野で、「自宅の2階から外を見たら煙が見える」と消防に通報がありました。現場は山林で、群馬県と埼玉県の防災ヘリコプターあわせて2機が消火にあたっていますが、これまでに9ヘクタールが燃えていて、延焼中です。ケガ人はおらず、民家のある場