フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が25日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。鷲見は「明日、土曜日の朝は『ALFALINK presents BRAND NEW LINK』TOKYO FM、FM大阪で放送です」と出演番組を告知。ラジオブースでのミニスカートにタイツを合わせた姿でのオフショットを披露した。この投稿にファンからは「かわいい美脚すぎる」「ミニにタイツ可愛い」「相変わらずの可愛さ＆美脚」など絶賛の声が