アメリカ・ミネソタ州で、住民の男性が移民の取り締まりをしていた連邦職員に銃で撃たれ、死亡しました。ミネソタ州ミネアポリスで24日、37歳の男性が連邦職員に撃たれ、その場で死亡しました。国土安全保障省によりますと、職員が不法移民に対する捜査を行っていたところ、男性が拳銃を持って近づき、もみ合いになったということです。職員は正当防衛だったと説明しているということです。一方、ミネソタ州の知事やミネアポリス市