サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手（39）を巡り、衝撃的なニュースが日米を驚かせました。サンディエゴの地元紙が報じたのは「ダルビッシュがパドレスと結んだ契約の残り3年、総額4300万ドル（約67億円）を破棄し、引退する意向を球団に伝えた」というものです。これを受け、ダルビッシュ選手は25日朝、自身のSNSを更新。球団とは2025年から契約を破棄する方向で話していたとした上で、まだ引退は決めていないとこの報道