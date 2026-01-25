25日、三重県津市の住宅で火事があり、この家に住む90代の女性とみられる遺体が見つかりました。火事があったのは津市河芸町中瀬の住宅で、25日午前7時過ぎ「建物から白煙が上がっている」と近くに住む人から119番通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が燃え、年齢や性別の分からない1人の遺体が見つかりました。また、この家に住む67歳の男性が喉をやけどして救急搬送されて