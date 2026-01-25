モデルの滝沢眞規子が24日に自身のインスタグラムを更新。“銀婚式”を報告し、ファッションデザイナーで夫の滝沢伸介との2ショットを披露した。【写真】銀婚式の滝沢眞規子、夫と2ショット滝沢が「もうすぐ結婚記念日なのでちょっと早めにお祝いしました」と投稿したのは夫との2ショット。写真には花束を抱えた夫に寄り添う滝沢の姿が収められている。投稿の中で滝沢は「25周年なので銀婚式です。あっという間の25年も銀婚