◆大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）が、１２勝３敗で並んだ幕内・熱海富士（伊勢ケ浜）を優勝決定戦の末に破り、２場所連続優勝を飾った。新大関の優勝は２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来となった。記録づくめの初場所を振り返る。◇初場所で達成済み記録▽新入幕からの連続２ケタ勝利自身が持つ記録を６場所に更新▽同一横綱に初顔から４連勝１９３１年１月場所の武蔵山