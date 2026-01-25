「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）前頭四枚目熱海富士は大関安青錦との決定戦で敗れ、初優勝はならなかった。勝てば静岡出身で戦後初の賜杯を手にできたが、お預け。熱海富士にとって優勝決定戦は２度目だったが、またもあと一歩で頂点を逃した。鋭い立ち合いから踏み込んでいき、持ち前の圧力で安青錦を追い込んでいったが、土俵際に首投げを浴びて土俵に転がった。土俵に仰向けになりしばらく立てなかった