人気日本人女子レスラーが圧巻の筋トレ風景を公開。バキバキに分厚い肉体と遠征地でも変わらぬストイックな姿にファンが感銘を受けている。【映像】日本人女子、圧巻筋トレ風景と“分厚い肉体”WWE女子スーパースターのカイリ・セインが19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。黙々とトレーニングに励む様子をタイムラプス形式でおさめた動画を公開した。先日までWWEは欧州ツアーを実施しており、投稿にはドイツやイギリス、