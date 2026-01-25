KLMオランダ航空は、欧州路線で無料Wi-Fiサービスの提供を、1月22日から開始した。フライング・ブルー会員を対象に提供するもので、ログインすることで利用できる。ブラウジングやストリーミングなどに対応する。サービス開始時点ではほぼ半数の機材で対応し、数年間かけて段階的に、すべてのエアバスA321neoと一部のエンブラエルE195-E2型機、ボーイング737-800型機でサービスに対応する。