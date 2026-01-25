雪の山形市蔵王温泉できょう、冬ならではの方法でミニ四駆の体験会が開かれました。 【写真を見る】小さくても本格派 雪道を疾走するの…ミニ四駆（山形） 雪道を疾走するのは、模型自動車の「ミニ四駆」です。 これは、子どもたちにものづくりへの興味をもってもらおうと、県立山形工業高校が年10回ほど開催しているものです。 通常、ミニ四駆は決められたコースで速さを競いますがきょうは、蔵王樹氷まつりの一環で雪