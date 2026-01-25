きょう未明、米沢市の温泉施設、平安の湯で火災があり、男性2人が病院に搬送されました。警察や消防によりますと、きょう午前1時ごろ、米沢市中田町にある「米沢温泉 平安の湯」の入り口から煙や火が見えると、この施設の2階に住む人から消防に通報がありました。 【写真を見る】米沢市の平安の湯で火災 ２階に住む男性２人が病院搬送（山形） 火はおよそ1時間40分後に消し止められましたが、入浴施設のフロント付近が燃えたとみ