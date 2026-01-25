今冬にアーセナルからマルセイユへ期限付き移籍した逸材MFイーサン・ヌワネリが、すぐさま結果を出した。現地１月24日に開催されたリーグ・アン第19節で、３位のマルセイユは首位のRCランスとホームで対戦。３−１で勝利した。 この一戦で、23日に今季終了までのレンタル加入が発表されたばかりのヌワネリが、早速スタメンに名を連ね、新天地デビュー。すると13分、自陣でピエール＝エミル・ホイビェアからパスを受ける