X JAPANのYOSHIKIさんは1月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の写真についてのポストを引用し、コメントしました。【写真】YOSHIKI、「おしるこ、が映ってる」？「本当だ、左下に、おしるこ」が……？YOSHIKIさんは、自身の写真についてのポストを引用して「本当だ、左下に、おしるこ、が映ってるように見える。。？」とコメント。ステージでピアノを演奏している自身の写真を投稿しています。写真のYOSHIKIさんの左下には、