上野動物園の双子のジャイアントパンダが、最後の観覧を終えました。返還のため、27日中国に旅立つのを前にした感謝と悲しみの1日を追いました。25日午後3時過ぎのパンダ舎出口付近には、観覧終了を控え多くのファンの方が別れを惜しんで集まっていました。上野動物園でパンダが見られるのは25日が最終日。24.6倍の倍率をくぐり抜けた約4400人が、シャオシャオとレイレイに別れを告げました。訪れた人からは「さびしい。これで会え