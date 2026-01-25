三重県津市で木造住宅が燃える火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】津市で住宅火災焼け跡から1人の遺体90代の母親と連絡とれず きょう午前津市河芸町の住宅で火事があり木造2階建て住宅の2階部分が焼け落ち、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 この家には67歳の男性と90代の母親が住んでいて、男性は病院に運ばれましたが、意識はあり、90代の母親とは連絡がとれていないということです。