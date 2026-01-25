名古屋の繁華街錦3丁目の違法カジノ店が摘発され従業員や客など10人が逮捕されました。 【写真を見る】名古屋・錦三の違法カジノ摘発従業員や客10人を逮捕鉄の二重扉設けパソコンでバカラ賭博 逮捕されたのは中区錦3丁目のインターネットカジノ店「BELL」の若松勇哉容疑者(27)と従業員や客などあわせて10人です。 若松容疑者は去年11月から今年１月にかけてパソコンを使って客にバカラ賭博をさせ、従業員と客は店で