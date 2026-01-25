二人の関係が行き詰まり「もう終わりかな」と思い始めたときでも、ふと相手に対する気持ちが蘇ることがあるもの。では、女性が「失いかけた愛情」を取り戻すのはどんなときなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性120名へのアンケートを参考に、「別れを考えた彼女が『やっぱりこの人がいい』と思い直す瞬間」をご紹介します。【１】仕事で成功するなど、将来性が開けたとき「結婚はないと思ってたけど、彼の昇進が