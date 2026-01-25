友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は仕事のとっておきの策について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は営業として、現在の会社に入社しました。ある日業績のいい先輩社員・黒沢先輩が「とっておきの策を練っている」と言っています。しかしその策を使っている様子はなく、仕事をとった黒沢先輩