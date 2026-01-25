◆大相撲初場所千秋楽（２５日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）が優勝決定戦で、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）を首投げ、２場所連続の優勝を果たした。本割では、安青錦が、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を寄り切り、熱海富士が、西前頭１６枚目・欧勝海（鳴門）を寄り切り、ともに１２勝３敗としていた。横綱同士の対戦は、豊昇龍（立浪）が大の里（二所ノ関）を寄り切り、ともに１０勝５敗で終えた。関脇・霧島（