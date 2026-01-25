日本ハムの上原健太投手（３１）が沖縄・名護での先乗り自主トレで初のブルペン入り。「出力が出過ぎる可能性と可動域がオフの中で１番出る可能性があるので気をつけながら」と、直球、フォークを中心に４１球を投じた。「思ったより悪くない。急いで（状態を）あげようとか思わなくて、最初の登板は課題だらけでいいんじゃないかな」と、中継ぎでの方程式入りを狙う左腕はマイペース調整を強調した。