「カラダでX字を描くの」──肩があらわになったタイトな服を着て、あでやかに微笑む黒髪の美女。彼女は、中国のインフルエンサーであるチョウ・ユエン（46）。"性教育の達人"を自称して高額なセミナーを開催し、現地で物議を醸している。【写真を見る】自称「“性教育の達人”」肩があらわになったタイトな服で「カラダでX字を描く」「アイコンタクト」などの実演をしている様子チョウは、「Douyin」や「小紅書」といった中国の