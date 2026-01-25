東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、２５日に最終観覧日を迎えた。倍率２４・６倍の抽選に当たった４０８０人が午後４時３０分頃まで観覧し別れを惜しんだ。最終観覧を終えて取材に応じた同園の金子美香子副園長は「これまで２頭の成長を見守っていただいた皆様、ありがとうございますどうか温かく見送っていただきたいと思います。生まれてから２頭を見守ってきた人たちが