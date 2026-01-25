２０日、西安城壁と西安駅前の西安護城河北側区間。（ドローンから、西安＝新華社記者／鄒競一）【新華社西安1月25日】中国陝西省の西安駅区間で進められていた全長859メートルの暗渠改修工事が20日に完了し、西安護城河（堀）水系が約70年ぶりに全てつながった。唐代末期に掘削が始まり、明代に整備された歴史ある水路の環状構造が完成し、「城壁と堀が互いに寄り添い、澄んだ水が街を包み込む」と形容される壮大な景観がよみが