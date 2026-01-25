新車時以上に美しい状態のスコダ2025年の「フェスティバル・オブ・ジ・アンエクセプショナル」で、総合優勝の「コンクール・ド・ロルディネール」賞を獲得したのは、サイモン・パツコフスキー氏の1992年式スコダ・フェイバリット。本人は、予想外の高評価へ驚いていた。【画像】「ありきたりなクルマの祭典」の様子優勝車のフェイバリットと、ビザのラリーカーも全69枚エンジンのガスケットが吹き飛び、廃車寸前だったフェイバ