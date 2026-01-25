きょう午後、埼玉県狭山市の国道で街路樹が倒れ、走行中の車に乗っていた4人がけがをしました。前方部分が激しく壊れた乗用車。近くには木が横たわっています。きょう午後1時前、埼玉県狭山市の国道299号で、「車が倒木と衝突した」などと110番通報がありました。警察などによりますと、道路のそばにある街路樹が倒れ、走行中の乗用車とぶつかったということです。車は71歳の男性が運転していて、ほかに74歳の女性と43歳の男性、12