大雪に見舞われている新潟県では事故が相次ぎました。田上町のJR信越線ではきのう午後8時ごろ、誤って線路内を走っていた軽乗用車に列車が追突し、軽乗用車を運転していた60代の女性が軽傷を負いました。女性は、180メートルほど離れた踏切から線路に入ったとみられ、警察は、雪の影響で道路と間違えた可能性もあるとみて調べています。また十日町市では、きょう午前9時ごろ、屋根の除雪作業をしていた56歳の男性が転落し死亡する