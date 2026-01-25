大雪に見舞われている新潟県では事故が相次ぎました。田上町のJR信越線ではきのう午後8時ごろ、誤って線路内を走っていた軽乗用車に列車が追突し、軽乗用車を運転していた60代の女性が軽傷を負いました。女性は、180メートルほど離れた踏切から線路に入ったとみられ、警察は、雪の影響で道路と間違えた可能性もあるとみて調べています。また十日町市では、きょう午前9時ごろ、屋根の除雪作業をしていた56歳の男性が転落し死亡する
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. せいや 5人育児する少年を抱っこ
- 2. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
- 3. さんま 風呂入らぬ理由は父の死
- 4. すしざんまい 経営ついに限界か
- 5. DAISOペット用品 致命的表記ミス
- 6. 大相撲客席で女性の異様な叫び声
- 7. 性交渉のあと膣に異変「ごめん」
- 8. 女性器に似てる 韓国のパン物議
- 9. 山田涼介が絶対一軒家住まない訳
- 10. オートレース落車事故で選手死亡
- 1. 東大院教授を逮捕 接待受けたか
- 2. DAISOペット用品 致命的表記ミス
- 3. 同窓会から帰宅、娘の言葉に凍る
- 4. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
- 5. 東大教授「エロ接待」の証拠写真
- 6. ホワイトアウトで8人下山できず
- 7. 東大教授の「エロ接待」実名告発
- 8. 新幹線 スーツケースが頭に落下
- 9. 足が長すぎる…ウサギの動画話題
- 10. 上野の路上でけんか 男性が死亡
- 1. 「あだ名はブタゴリラ」整形決意
- 2. 8畳部屋1人勤務…通報し逆転勝訴
- 3. 高市首相 国旗損壊罪に改め意欲
- 4. 高市首相「財源は手当て可能」
- 5. 「出力上げるな」指示で遺骨悲惨
- 6. 麻生氏 中道は「立憲公明党」
- 7. 公認取消の円氏 無所属で出馬へ
- 8. 高市首相の長男 出馬見送り表明
- 9. 田久保氏 インスタ投稿痛恨ミス
- 10. 神谷代表が横浜で演説 190人擁立
- 1. 女性器に似てる 韓国のパン物議
- 2. 中国からの技術供与得られず 印
- 3. U-23日本戦 中国メディアが言及
- 4. 金正恩氏の「実娘」行動が問題に
- 5. 美女と野獣モデルの城 二重価格
- 6. 韓財閥の孫娘「事件は親が処理」
- 7. 男性が国境警備隊員に撃たれて死亡、国土安全保障省と州で対立する主張 米ミネアポリス
- 8. ミシンの音が響く 北京で再流行
- 9. 事後よ 英のお騒がせ女性に幻滅
- 10. トランプ氏 独にとって「脅威」?
- 1. すしざんまい 経営ついに限界か
- 2. 年金はもらえない 現役世代絶望
- 3. ほぼ大屋根リング? ホテルが物議
- 4. サボり覚えた営業職…行き先は
- 5. 「伸びている業種、実は…」指摘
- 6. 日銀の利上げ 家計に与える影響
- 7. 白から青 転職したら年収増加も
- 8. 高収入でないと無理 移動の現実
- 9. WAONポイント統合で何が変わる?
- 10. 米国 カナダに100%の関税課す
- 1. AIチャットボットに教皇が警鐘
- 2. 「マックの行列で人生変わった」
- 3. PRなのに見ちゃう医師芸人の動画
- 4. 非スマートウオッチなら、これで決まり！ 新モデルが続々登場するG-SHOCK【即買いガジェット】
- 5. モトローラの「デザイン・実用性妥協なし」スマホ、実質32,000円台だ
- 6. Ploom AURAに新色「パープルダスク」、数量限定で全国発売
- 7. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」のメーカー版を日本で1月22日9時に販売開始！価格は8万9980円から。早割で1万5千円OFF
- 8. GU NY発の人気アパレルが誕生
- 9. シャオミ 最新モデル「F8 Pro」
- 10. 人類はいつから“話せた”？初期のヒト、ホモ・エレクトスに言語能力があった可能性
- 11. OXOの「お湯を注ぐだけでいいコーヒーメーカー」、もう手放せない
- 12. Googleに新種のリスクを公表
- 13. 23.8億件もあるRedditの投稿をまるごと保存してローカルのオフラインで検索できる「Redd-Archiver」
- 14. TikTokが2026年のトレンド予測を「空想は終わり現実が到来する」と発表
- 15. 停電が1週間続いても心配無用。水だけで光を照らす防災用ライト
- 16. ジブリの1シーン AIが検索可能
- 17. 電動シャッターと照明がリアル。トミカを飾れるミニガレージ
- 18. 吉野家、牛丼好きを公言する「白銀ノエル」と待望の初コラボ / 仕事も私生活もスマートに！大人の本革トート【まとめ記事】
- 19. Windows 11ミニTips 第125回 22H2でBluetoothデバイスの管理が簡単に！
- 20. 「Gemini」で使える裏ワザ 紹介
- 1. オートレース落車事故で選手死亡
- 2. 張本智和「バックハンド」に怒り
- 3. 女子マラソン 超大物集結に騒然
- 4. BD 朝倉海の1番弟子が13秒KO負け
- 5. 卓球・張本美和 悲願の初優勝
- 6. 大谷 受賞スピーチで「MAMIKO」
- 7. 原晋氏 1年間で5億円稼ぐ社員も
- 8. ダル「引退報道」を改めて否定
- 9. ダルビッシュが引退報道に言及「まだ発表しない」 SNSで英文投稿…明かした現状
- 10. 土俵入りで「ペンギンの行進」
- 1. せいや 5人育児する少年を抱っこ
- 2. さんま 風呂入らぬ理由は父の死
- 3. 大相撲客席で女性の異様な叫び声
- 4. 山田涼介が絶対一軒家住まない訳
- 5. 伊藤英明がバチバチだった俳優
- 6. 名倉潤 餃子の王将社長に直談判
- 7. ドラゴンボール アニメ制作決定
- 8. 北川景子の時短買い物術が独特
- 9. 関沢圭司さんが死去 先輩が報告
- 10. 長嶋一茂「もう警察に提出した」
- 1. 居酒屋からラブホへ 決定的瞬間
- 2. 交際経験ない成人女性 不安1位は
- 3. 電車内で撮影 迷惑男性にひと言
- 4. KALDI冬の新商品を実食レビュー
- 5. 澤さん 全力疾走でバス追い越す
- 6. 60代やめてよかったこだわり8選
- 7. 「孫作れ」うるさい義母に反論
- 8. 瀬川瑛子「80歳での引退」撤回
- 9. マックとろける「新作パイ」登場
- 10. 霊を食っちまう? 学食に不穏な噂