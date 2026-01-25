プロポーションづくりを支えてきたダイアナの補整下着「ダイアジェンヌ」から、期間限定の新色《モカブラウン》が登場しました。発売期間は2026年1月5日（月）～4月30日（木）まで。補整下着でありながら、日常のファッションに自然に溶け込むニュアンスカラーは、気分も装いも格上げしてくれそう。機能性と美しさを両立した、今だけの特別なカラーに注目です。 肌に溶け込むモカブラウンの魅力 新色