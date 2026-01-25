きょう25日放送のMBS・TBS系バラエティー『日曜日の初耳学』（後10：15）を前に、番組公式SNSが更新され、Snow Man・目黒蓮の腹筋動画が公開された。【動画】目黒蓮が腹筋、なかやまきんに君が指導今回は「なかやまきんに君先生の熱血授業」に、スペシャル特待生として目黒が“緊急出席”。なかやまきんに君が自ら研究を重ねて開発した、お正月太り解消にぴったりのトレーニング4つを伝授する。動画では、目黒が腹筋を披露。