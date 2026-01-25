■大相撲初場所・千秋楽（25日、東京・両国国技館）大関・安青錦（21、安治川）が20年ぶり“新大関優勝”を果たした。12勝3敗で並んだ熱海富士（23、伊勢ヶ濱）との優勝決定戦を制し、大関が意地を見せた。新大関場所での優勝は、2006年5月場所の白鵬以来。さらに新関脇の先場所と、新大関の今場所で連続優勝を果たし、双葉山以来89年ぶり「新関脇ー新大関」連覇の快挙も同時に達成。熱海富士が勝てば静岡県出身力士としては史上初