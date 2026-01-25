株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』は、このほど「結婚相手の職業と婚活」に関する実態調査の結果を発表しました。それによると、結婚相手の職業を「重要」と考える女性は8割強、男性は6割となりました。では、結婚相手として最も理想的なのはどのような職業なのでしょうか。【調査結果を見る】女性が選ぶ「結婚相手の理想的な職業」ランキングを見る調査は、全国の20代〜40代の男女360人（男女各180人）