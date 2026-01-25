菊地凛子さん主演、生方美久さん脚本のミステリードラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系、日曜午後11時15分〜）の第３回「嘘を見破るための嘘」が1月25日、放送される。【写真】居酒屋に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち新潟のとある小さな居酒屋。店に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち。離婚した、元夫の幸助（錦戸亮）に呼び出された主人公・みつ子（菊地凛子）と、自称イケメン結婚詐欺師の中村（塩