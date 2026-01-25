美しく豊かな瀬戸内海を次世代に引き継ぐために、海ごみやプラスチックごみの削減を考えるフォーラムが岡山市で開かれました。 【写真を見る】「美しく豊かな瀬戸内海を次世代に」海ごみやプラスチックごみの削減を考えるフォーラム【岡山】 フォーラムは美しい瀬戸内海を守るためにできることを考えようと岡山県と岡山県を含む瀬戸内の4県と日本財団でつくる「瀬戸内オーシャンズX」が開催しました。岡