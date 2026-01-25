ゴミ問題と音楽をテーマにしたコンサートが、岡山市北区の岡山芸術創造劇場ハレノワで開かれました。 【写真を見る】ゴミ問題と音楽をテーマにしたコンサート「みんなで一緒に未来のことを考える時間に」【岡山】 社会とゴミとの関係性を音を通じて見つめ直そうと、鍵盤ハーモニカ教育LABOが開催したものです。 トークセッションではフィジー共和国に楽器を寄付した活動を取り上げ、