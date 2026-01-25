戦後最短の選挙戦となる中、愛知県では投票用紙を郵送ではなく市区町村へ手渡しする異例の対応を取っています。 【写真を見る】戦後最短選挙で投票用紙郵送が間に合わず異例の手渡し愛知県選管が県内全69市区町村に直接配布 愛知県庁には25日午前9時すぎに県内69の全市区町村分377万枚の投票用紙を積んだトラックが到着しました。 通常、投票用紙は印刷業者から直接各自治体に郵送されます。 今回は解散から投開票までが戦後