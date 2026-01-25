東海地方は、大雪のピークは越え、速度を落として運転していた東海道新幹線の遅れは解消しました。 【写真を見る】最長寒波大雪のピーク越える減速運転の東海道新幹線も平常運転に戻り遅れ解消高速道路の通行止めも解除 今季最長寒波に襲われた東海地方。世界遺産の白川郷は、一面、深い雪に覆われ、白川村では最大1メートル27センチの雪が。岐阜市でも午前中に2センチの積雪を観測しました。 また東海道