¡Ö´¨¤½¤¦¡Ä¡×¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤¬·ºÌ³½ê¤ò°ÖÌä¤·¡¢?·ºÌ³½êÈÓ?¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶âÂô·ºÌ³½ê¤Ë¤Æ¼õ·º¼Ô¤Ø¡Ø¿ÍÀ¸¤ò¤¢¤­¤é¤á¤Ê¤¤¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¡¢¿¦°÷¸þ¤±¸¦½¤¤Ç¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö·ºÌ³½ê¤Î¿©»ö¤â»î¿©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Çþ¤´¤Ï¤ó¤ä¥«¥ì¡¼¡¢²ÌÊª¤Ê¤É¤òÁ°¤ËÀ©Éþ»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£