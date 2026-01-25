¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼Âç½¸¹çº£Ç¯¤Ç45²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡×¸ø¼°X¤¬ÈäÏª¤·¤¿?¥ì¥¸¥§¥ó¥É?¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçºå¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤¬½¸·ë♡³§¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó(53)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í­¿¹Íµ»Ò¤µ¤ó(59)¡¢ÁýÅÄÌÀÈþ¤µ¤ó(62)¡¢Ìî¸ý¤ß¤º¤­¤µ¤ó(47)¡¢ÀéÍÕ¿¿»Ò¤µ¤ó(49)¡¢Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¤µ¤ó(43)¡¢