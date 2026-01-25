街頭で支持を訴える衆院選の立候補予定者＝23日、東京都内共同通信社は第51回衆院選の立候補予定者を対象にアンケートを実施し、25日までに941人から回答を得た。婚姻に伴う改姓について聞いたところ「選択的夫婦別姓を導入」が47.8％、「同姓を維持しつつ、通称使用の機会を拡大」が45.1％となった。「現行制度を維持」は4.7％。自民党と日本維新の会が主張する衆院議員定数の1割削減について「どちらかといえば」を含めた反対